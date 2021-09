Twee contractverlengingen bij Alpecin-Fenix

De 25-jarige Senne Leysen en de 32-jarige Jimmy Janssens hebben een nieuw contract bij Alpecin-Fenix getekend.

Leysen tekende tot 2023, Janssens tot 2022. De twee debuteerden in de Ronde van Italië en hielpen Tim Merlier aan een ritzege.

"Natuurlijk ben ik tevreden dat ik twee jaar langer bij Alpecin-Fenix kan blijven", begint Senne Leysen. "In de afgelopen twee jaar is de ploeg enorm verder gegroeid. Ik vind dat ik zelf ook een enorme evolutie gemaakt heb en meen dat ik zelfs nog groeimarge heb.”

Ook Jimmy Janssens is klaar om verder te groeien. "Ik ben zeer blij dat ik mijn verblijf verlengd heb in dit waanzinnige team. Het is leuk het vertrouwen te genieten van de ploeg. Ik hoop in mijn komend seizoen opnieuw een grote ronde te kunnen rijden maar mijn hoofddoel blijft de rol van helper verder te blijven spelen en er te zijn wanneer het team mij nodig heeft”, zegt Janssens.