Wallonië niet te spreken over niet-selectie van Philippe Gilbert: "Is daar niet op zijn plaats"

Philippe Gilbert zal niet te zien zijn op het WK in Leuven. Tot grote frustratie in Wallonië, al is de keuze om hem niet te selecteren volgens José De Cauwer correct.

Geen Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en Tim Wellens op het WK in eigen land. Bij Gilbert kwam dat hard aan en ook in Wallonië wordt het nieuws niet goed onthaald. "Ik begrijp dat de keuze van de coach veel stof heeft doen opwaaien in Wallonië," zegt José De Cauwer aan La Dernière Heure.

José De Cauwer weet wat het is om bondscoach te zijn. Hij loodste in 2005 Tom Boonen naar de wereldtitel, maar kreeg ook veel commentaar op zijn keuzes.

De Cauwer begrijpt de keuze van Sven Vanthourenhout echter wel. "Ik weet dat hij aan alle oplossingen dacht om een jongen als Gilbert te nemen. Maar, zoals hij zei, een Wout van Aert heeft geen wegkapitein nodig. We moeten toegeven dat hij niet de Philippe Gilbert van tien jaar geleden is. Als je zijn prestaties van de afgelopen maanden analyseert, was hij, zeker in de aanloop naar dit WK, niet op zijn plaats bij een leider als Wout van Aert."