Alpecin-Fenix kondigt de komst van 22-jarige Australiër aan: "Duidelijk dat het de goede kant op gaat met de ploeg"

Alpecin-Fenix heeft een verse kracht beet die het kan inzetten in het klassieke werk. De Australiër Robert Stannard komt vanaf volgend seizoen bij de ploeg van Mathieu van der Poel rijden. Stannard heeft een contract getekend voor twee seizoenen.

Stannard is amper 22, maar heeft al twee volle seizoenen als prof bij BikeExchange achter de rug. Hij heeft ook al twee keer de Vuelta uitgereden en werd eerder dit jaar zesde in de Brabantse Pijl. Een jongeman met mogelijkheden dus, die dus vanaf volgend jaar het shirt van Alpecin-Fenix draagt.

"Naar Alpecin-Fenix gaan is een stap in de juiste richting voor mij. Het is een mooie kans om me te blijven ontwikkelen, niet enkel qua prestaties maar ook als persoon. Het is een uitdaging voor mij om weg te gaan bij een Australisch team, mijn eerste ploeg sinds ik in Europa koers, en naar een Belgisch team te gaan. Het is iets dat ik echt wilde en waar ik naar uitkijk", heeft Stannard geen schrik voor het onbekende.

Het is Stannard ook niet ontgaan dat Alpecin-Fenix het de laatste jaren al prima doet. "Het is duidelijk dat het de goede kant op gaat met de ploeg. De toekomst oogt veelbelovend en daar wil ik graag deel van uitmaken."