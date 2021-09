Evenepoel rijdt naar medaille in EK-tijdrit, Küng klopt Ganna dankzij sterk tweede deel en verlengt titel

De groeiende vormcurve bij Remco Evenepoel kreeg in de EK-tijdrit vervolg. Küng en Ganna, die twee waren nog wel een stukje sneller in de 22,4 lange kilometer in Trento. Dankzij een sterk tweede deel verlengde Küng zijn Europese titel. Ganna pakte zilver, Evenepoel brons.

Aan het tussenpunt na 10,5 kilometer had Bissegger, de winnaar van de tijdrit in de Benelux Tour, een richttijd neergezet. Om de minuut vertrok een renner, de andere grote kanonnen zouden er dus ook snel aankomen. Ganna deed twaalf seconden van de tijd van de EF-renner af. Daarmee had de wereldkampioen tijdrijden nog geen gewonnen spel, want Evenepoel zat daar op amper een seconde van zijn tijd.

Ook Küng kwam er snel aan: die was derde aan het eerste tussenpunt op een kleine vier seconden van Ganna. De goede tussentijd bewees wel dat Evenepoel de stijgende lijn doortrok. Ook in het tweede deel gaf hij nog alles: aan de aankomst was hij wel zeven seconden trager dan Ganna.

KÜNG VERPEST FEESTJE VAN ITALIANEN

Laatstgenoemde dacht dan misschien al dat hij in eigen land Europees kampioen zou worden, maar dat was buiten Küng gerekend. Die pakte uit met een ijzersterk tweede deel en was aan de finish op zijn beurt nog eens zeven seconden rapper dan Ganna. Küng verlengt zo zijn Europese titel tijdrijden, Ganna moet genoegen nemen met zilver en Evenepoel mag fier zijn op zijn bronzen medaille.