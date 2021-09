Heel wat straffe renners aan de start van het EK tijdrijden: wordt Evenepoel Europees kampioen of toch Ganna? En wat met titelverdediger Küng?

Vandaag staat een belangrijke wedstrijd op het programma in het wielrennen. Het EK tijdrijden staat namelijk bij de vrouwen, de beloften en de mannen op het menu. Wij overlopen de tijdrit bij de mannen.

Het EK tijdrijden zal in het Italiaanse Trento afgewerkt worden, maar een lange tijdrit is het niet. De renners zullen zeer explosief uit de hoek moeten komen als ze Europees kampioen willen worden, want de tijdrit is slechts 22 kilometer lang.

Wie zijn de favorieten voor de zege? Uiteraard moeten we rekening houden met onze landgenoot Remco Evenepoel. Hij werd in 2019 al Europees kampioen tijdrijden en hij zou het kunststukje maar al te graag willen herhalen.

Toch krijgt Evenepoel stevige concurrentie. Zo heeft Italië zelfs twee troeven achter de hand. De grote naam daar is uiteraard Filippo Ganna, maar ook Edoardo Affini heeft al laten zien dat hij uitstekend kan tijdrijden.

Ook Zwitserland kan twee kaarten uitspelen. Zo is Stefan Küng, de titelverdediger, van de partij, maar ook Stefan Bissegger is een man om in de gaten te houden vandaag. Hij won dit seizoen al verschillende tijdritten tegen andere sterke renners.

Verder is het nog uitkijken naar Rémi Cavagna, een Fransman die het ook altijd goed doet in de tijdritten. Een andere naam die al een uitstekende indruk kon maken in tijdritten, is Tadej Pogacar, al is deze tijdrit misschien iets te vlak voor de Sloveen.