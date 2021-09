Ganna kan leven met zijn tweede plaats, maar kostte de mixed relay hem niet te veel krachten?

De Italiaanse toeschouwers waren klaar om te feesten, tot Stefan Küng de tijd van Filippo Ganna klopte.

Geen goud voor Filoppo Ganna op het EK tijdrijden, tot grote spijt van de Italiaanse fans. De Zwitser Stefan Küng verpestte dat feestje.

Ganna kon zich neerleggen bij de zilveren plak. "Een tweede plaats is geen teleurstelling. Wat moet de laatste dan doen? Zich ophangen?", klonk het.

Ganna pakte goud op de mixed relay en wellicht kostte dat hem aardig wat krachten. “Ik heb nergens spijt van. Ik denk niet dat de aflossing mij zoveel energie gekost heeft. We zijn het gewoon om in etappekoersen 6 uur per dag te rijden. En ik ben gisteren toch maar mooi Europees kampioen geworden."

Ganna was best tevreden met de tweede plaats. "Nee, ik ben eerlijk gezegd blij. Ik heb een zilveren medaille gewonnen, weer eentje om aan mijn verzameling toe te voegen. Ik blijf ook vol vertrouwen voor volgende week op het WK. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Kijk maar naar de Spelen, waar we met 4 vier binnen 5 seconden eindigden. Details maken het verschil, het gaat om seconden."