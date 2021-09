Lotte Kopecky bereidt druk najaar verder voor: "EK zal me sterker maken"

Lotte Kopecky schreef de laatste etappe van de Challenge by La Vuelta op haar naam geschreven en dat deed blijkbaar deugd.

Toch is de vorm nog niet wat Kopecky er zelf van verwacht. Daarmee wil ze uitpakken op de WK in eigen land, maar ook op Parijs-Roubaix en het WK baanwielrennen.

"Naast training heb ik nu vooral ook koershardheid nodig. Dit EK, met per ronde telkens een stevige 'vijfminuteninspanning', en de tweedaagse Trophée des Grimpeuses met de nationale ploeg, volgende week in Vresse-sur-Semois, komen me in die zin goed van pas. Het kan me alleen maar sterker maken", zegt Kopecky aan HLN.

Toch komt ze niet zonder ambities aan de start van het EK. "Alles wat ik onderweg kan meepakken, zal ik niet laten liggen. Ik heb ambitie voor dit EK. Maar het wordt niet makkelijk in die vrij korte, intense wedstrijd. Veel zal afhangen van de vorm van de dag. Op het WK-parcours in Vlaanderen moet ik veel beter tot mijn recht kunnen komen."

Parijs-Roubaix, het baanwielrennen en The Women’s Tour of Britain staan nog op de agenda. En daar stopt het niet. “Al heb ik ook weer veldritplannen…", besluit Kopecky.