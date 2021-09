Remco Evenepoel had bijzondere manier om brons te vieren: "Je bent in Italië hoor!"

Remco Evenepoel pakte in de tijdrit op het EK de bronzen medaille. En dat moest uiteraard gevierd worden.

Remco Evenepoel was fier als een gieter met zijn brons op het EK tijdrijden. Hij voelde zich goed en liet zich weer van zijn grappige kant zien.

Een Italiaanse journalist vroeg of zijn lengte en gewicht een rol speelden. “Absoluut. Maar ik kan er niet aan doen dat ik maar 1m70 groot ben en amper 60 kilo weeg, hé. Dat is de schuld van mijn ouders”, klonk het.

En dan werd er gevraagd wat hij nu zou doen. “Wel euh… er is een McDonalds in de buurt, zag ik. Ik heb wel zin in een ijsje.”

De journalist repliceerde fors. “Je bent in Italië, Remco. Daar vind je lekkerder ijs dan in de McDonalds, hoor.”