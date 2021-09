Seizoen voorbij voor Tom Dumoulin nadat hij op training aangereden wordt

De Nederlander Tom Dumoulin moet noodgedwongen een einde maken aan zijn seizoen. Hij werd aangereden op training.

Dumoulin werd op training aangereden. Hij heeft zijn rechterpols gebroken en wordt vandaag in Maastricht daaraan geopereerd. Dumoulin was in de Ardennen zijn eigen Tour de Dumoulin die op 3 oktober gereden wordt aan het verkennen toen een afslaande auto hem omver reed.

"Het is vreselijk balen", klinkt het bij Dumoulin. "Mijn seizoen is klaar. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in. Ook tijdens de training vandaag voelde ik me echt heel sterk. Ik had wel veel vertrouwen dat ik nog een hele sterke maand kon rijden."

In januari besliste Dumoulin om te stoppen met koersen voor onbepaalde tijd na overtraining en mentale problemen. In mei kwam hij opnieuw in het peloton. Hij pakte zilver in Tokio op het tijdrijden.