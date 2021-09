Als het in de tijdrit niet lukt dan in de wegrit: Ellen van Dijk lost met fraaie solo de favorietenrol van Nederland in

Kevin Vanbuggenhout

De Nederlandse vrouwenploeg heeft niet begeven onder de druk. Ellen van Dijk zorgde er voor dat Oranje toch een gouden medaille pakte op het EK wielrennen bij de vrouwen. In het tijdrijden was Van Dijk zelf tweede geëindigd. In de wegrit deed ze nog een plaatsje beter. Ellen van Dijk mag gerust dé EK-vrouw genoemd worden in Nederland. Al vier keer knalde ze naar de Europese tijdrittitel. De laatste twee jaar lukte dat niet, dit jaar werd ze bijvoorbeeld tweede. De gouden medaille wist ze deze keer in de wegrit te behalen. Het was ook opnieuw een test om te zien hoe de Nederlandse armada het op een kampioenschap er vanaf zou brengen. Op de Olympische Spelen liep het mis, toen wist niet iedereen dat er nog een vroege vluchtster voorop was. Zo pakte Van Vleuten daar zilver terwijl ze eerst dacht dat het goud was. MEER DAN MINUUT VOORSPRONG Zulke toestanden bleven op het EK achterwege. Van Dijk pakte uit met een straffe solo en liet de rest meer dan een minuut achter zich. In de achtervolgende groep spurtte de Duitse Lippert naar zilver en de Litouwse Leleivyte naar brons.



