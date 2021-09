België is uitgegroeid tot een ware tijdritnatie: "Bomans drijvende kracht, Victor Campenaerts heeft voorbeeldfunctie"

België mag zich stilaan een grootmacht noemen als tijdritnatie. Het EK-brons voor Evenepoel en ook het goud en zilver voor Segaert en Uijtdebroeks bij de junioren, zijn het zoveelste succes in het tijdrijden de jongste jaren voor Belgian Cycling.

Straf, want vroeger was België helemaal geen tijdritland. Doorheen de jaren is er veel progressie gemaakt, ook binnen de wielerbond. "Carlo Bomans is al die jaren de drijvende kracht geweest", zegt Frederik Broché, sportief directeur van Belgian Cycling, in HLN. "Een renner is nooit een kant-en klaar product van de federatie, maar Carlo mag een pluim op zijn hoed steken".

Ook bij de renners zelf was er sprake van een toonaangevende figuur. "Campenaerts heeft een voorbeeldfunctie. Door renners als hij is er een mentaliteitswijziging gekomen bij de jeugd: ze zien dat het de moeite loont als je durft te inversteren in het tijdrijden."

MEE MET NIEUWSTE EVOLUTIES

Serge Pauwels let erop dat de bond mee is met de nieuwste evoluties. "Dit is een heel waardevol project. Dit kost geld, inderdaad. Hoeveel precies is moeilijk te zeggen. We hebben ook een klimproject lopen en die stages en trainingen overlappen vaak met het tijdrijden. Voor het totale pakket voor junioren en beloften op de weg, meisjes en jongens samen, kom je snel aan enkele honderdduizenden euro's. Hopelijk blijven de resultaten volgen."