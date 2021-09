Thibau Nys Europees kampioen op de weg: "Ik kan het niet geloven, normaal startte vandaag mijn veldritseizoen"

Thibau Nys mag opnieuw de trui van Europees kampioen aantrekken. In het veld realiseerde Nys junior dit al bij de junioren in 2019. Nu doet de zoon van Sven Nys dat ook op de weg bij de beloften. Thibau maakte het in de wegrit fantastisch af in een sprint met zeven.

De cross in Lokeren rijden of in Trento Europees kampioen op de weg worden, het zijn twee wel zeer verschillende dingen. "Ik kan het nog niet geloven. Normaal startte vandaag mijn veldritseizoen. Ik kreeg de vraag om het EK en WK op de weg te rijden. Die kans heb ik met beide handen gegrepen. Ik kan niet geloven dat het zo uitdraait."

In de finale was het volle bak koers, Nys kreeg zijn titel zeker niet cadeau. "Het was een zware wedstrijd. Ik miste bijna de goede vlucht, maar kon er nog naartoe springen. Ik wist dat ik de koers kon winnen als ik met die jongens over de top kon geraken. Het was zorgen dat de krampen niet erger werden, want ik zat er wel tegenaan. Als je dan als eerste over de finish komt, is dat ongelooflijk."

ANDERE STATUS

Thibau Nys gaat nu ook als wegrenner een andere status krijgen. "Dit zorgt voor meer verantwoordelijkheid, maar ik kan het de volgende weken wel relax aanpakken. Mijn doel heb ik al bereikt. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus", besluit Nys.