Yves Lampaert maakt het knap af en zorgt voor de reeds vierde Belgische overwinning in Tour of Britain

Wout van Aert tok tot dusver de aandacht naar zich toe in de Tour of Britain, Yves Lampaert was de Belg in de vuurlinie in de zevende etappe. Lampaert maakte deel uit van de kopgroep die streed voor de ritzege. 'Lampi' wist het ook met brio af te werken.

Deceuninck-Quick.Step had in de vorige etappe voor het offensief gekozen en dat was in de zevende rit naar Edinburgh niet anders. Deze keer waren het Lampaert en Ballerini die in de ontsnapping zaten, bij Jumbo-Visma was die rol weggelegd voor Eenkhoorn. Ook Jorgenson, Gibson en Blevins gingen mee in de aanval.

De zes leiders kregen aan de Schotse grens een ruime voorgift: met 35 kilometer te gaan bedroeg de kloof met het peloton nog altijd meer dan vijf minuten. De kans was dus groot dat de winnaar vooraan zat. Blevins zou het niet worden, die ging overboord op een klimmetje.

LAMPAERT FORCEERT BESLISSING EN SPRINT HET SNELST

In de finale gingen de vijf leiders ook kijken naar mekaar en Lampaert trok een paar keer stevig door. Jorgenson was ook bedrijvig en ging mee. Gibson sloot ook nog aan. Het werd een sprint tussen hen drie. Lampaert had voldoende kracht in de benen om de andere twee vluchters vlot af te houden. Het werd 2 en 3 voor Jorgenson en Gibson, een deugddoende overwinning is het voor Lampaert.