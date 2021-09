Elia Viviani is de snelste van het pak in GP de Fourmies

Elia Viviani heeft nog eens kunnen winnen. De 32-jarige sprinter was in Frankrijk de snelste in een massasprint in de GP de Fourmies.

De sprinters die nog niet uitgekoerst waren en niet naar het EK gingen, mochten de benen nog eens testen in het noorden van Frankrijk voor de GP de Fourmies. Er werd gezocht naar een nieuwe naam op de erelijst na onder meer McEwen, Gilbert, Kittel en Ackermann. Vier renners probeerden de dans van de massasprint te ontspringen: de Belg Ayco Bastiaens kreeg de Fransmannen Gougeard, Gaillard en Leroux mee. Hun hoop bleef echter niet lang duren want veel ploegen wilden voor de zege sprinten in Fourmies. Tweevoudig winnaar Pascal Ackermann wou voor een derde op een rij gaan maar dat was zonder Elia Viviani gerekend. De Italiaan van Cofidis snelde naar de zege, voor Ackermann en Gaviria.