Colbrelli bekroont topvorm met EK-goud in eigen land: "Het was afzien, maar ik was in staat om Evenepoel te volgen"

De topfavoriet heeft het gehaald: het goud op het EK was voor Sonny Colbrelli. Remco Evenepoel maakte hem wel het leven zuur: de sterke Belg nam in de finale constant het kopwerk voor zijn rekening en bleef Colbrelli onder druk zetten. Die kraakte niet en maakte het in de sprint vlot af.

Uiteraard is dit voor Sonny Colbrelli een hoogtepunt in zijn carrière. "Dit is geweldig. Een fantastische overwinning." Al was het niet zo dat Colbrelli de hele dag dat topgevoel te pakken had. "Ik had eigenlijk geen goed gevoel in het begin van de koers."

Er rustte veel druk op mijn schouders

Misschien was dit vooral het omgaan met de druk, want na zijn sterke Tour de France en zijn eindzege in de Benelux Tour, keken velen naar hem. "Er rustte veel druk op mijn schouders, want dit was een enorme kans voor mij", besefte Colbrelli.

Uiteindelijk maakte hij toch zijn droom waar en volgde hij zijn landgenoot Nizzolo op op de erelijst met Europese kampioenen. "De Italiaanse ploeg werkte perfect samen en in de finale ondersteunde Trentin mij uitstekend. Het was afzien, maar ik was in staat om Evenepoel te volgen op het laatste klimmetje. Ik ben blij, ook omdat het een overwinning is op Italiaanse wegen. Als Italiaan is dat iets speciaal."