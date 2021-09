Een WK zoals we er van droomden: publiek overal toegelaten zonder mondmaskers (maar gebruik gezond verstand)

Na 1,5 jaar corona zijn we toe aan nog eens een echt wielerfeest, mét publiek, zonder maskers. Het WK wielrennen moet zo'n wielerfeest worden. Het staat nu vast dat publiek welkom zal zijn bij de tijdritten en wegritten op het WK en overal toegelaten is.

De organisatie heeft een persconferentie gegeven om een aantal praktische zaken uit te leggen. In de fanzones en op alle openbare plaatsen langs de rand van het parcours zal het publiek toegelaten zijn. Het is daar ook niet nodig om een mondmasker te dragen.

Het dragen van een mondmasker is dus niet verplicht, maar dat wil niet zeggen dat het niet aangeraden is in bepaalde situaties. "We rekenen ook wel op het gezond verstand van de fans om een mondmasker te dragen als de afstand niet bewaard kan worden. Dat bevelen we ook sterk aan. In de fanzones zal genoeg ruimte zijn om de afstand te bewaren", zegt Tomas Van Den Spiegel.

De VIP-dorpen die georganiseerd worden zijn meer afgesloten. Daar zal wel gewerkt worden met een Covid Safe Ticket die alle genodigden moeten kunnen voorleggen.