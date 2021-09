Materiaalpech verhindert Campenaerts een nog grotere rol te spelen: "Evenepoel moet ons op WK in een zetel zetten"

Wat was Victor Campenaerts sterk. En wat had hij pech. Zijn werk voor Remco Evenepoel beschouwde hij nog niet als afgelopen, zo gaf 'Campi' achteraf ook aan. Door materiaalpech viel Campenaerts weg uit de kopgroep. Op naar het WK maar, dan is het werken voor Wout van Aert.

"Ik denk dat ik nog goed werk had kunnen doen voor Evenepoel", verwijst Campenaerts bij Sporza naar het moment dat hij moest afhaken wegens materiaalpech. "We zaten in een perfecte situatie met drie in die kopgroep. Ik had een goede dag dus die pech was heel frustrerend. Ik zat plots op een neutrale fiets en dat zadel stond 10 centimeter te hoog. Ik had nog iets over en heb op frustratie dan nog een top 10-plaats kunnen halen."

Sprinten tegen Colbrelli is heel moeilijk

België was nog wel één en ander van plan. "We hadden nog een plannetje voor de voorlaatste ronde, zeker omdat Evenepoel bergop toch beter is dan Colbrelli. Maar omdat ik er niet meer was, konden we dat niet uitvoeren. En ja, sprinten tegen Colbrelli, dat is heel moeilijk. Zilver is zeker niet slecht. En het is fijn voor Colbrelli dat hij Europees kampioen wordt in eigen land."

Wat zegt dit voor het WK? "Dit is een ander parcours. Ik denk dat het WK toch een sprint wordt met een grotere groep en dat is moeilijk voor Remco. Wout had in deze situatie ook meer kans gemaakt op goud. Evenepoel moet ons op het WK in een zetel zetten en de andere landen onder druk zetten."