Nu helemaal zeker: Pogačar wel maar Roglič niet op het WK tijdrijden

Het is nu helemaal zeker: Primož Roglič gaat niet deelnemen aan het WK tijdrijden. Als Wout van Aert en Remco Evenepoel een gooi doen naar de wereldtitel in het werk tegen de klok, hoeven ze de olympische kampioen tijdrijden al niet te vrezen.

Roglič liet al uitschijnen dat hij niet mee zou doen aan het WK tijdrijden, maar best was toch om nog even af te wachten. Nu is er zekerheid: de Sloveense federatie heeft laten verstaan dat het met Tadej Pogačar en Jan Tratnik naar het WK tijdrijden gaat.

Geen Primož Roglič dus aan de start daar en dat is toch al een stevige concurrent minder. Roglič won de laatste drie tijdritten waar hij aan deelnam: twee in de Vuelta en één op de Olympische Spelen. Iedereen herinnert zich nog wel welke demonstratie hij in Tokio gaf.

MINDER ZWAAR PARCOURS

Op het WK in Vlaanderen is het parcours minder zwaar en dus mogen Pogačar en Tratnik daar hun beste beentje voorzetten. Van Pogačar weten we dat het altijd kan dat hij met een superdag op de proppen komt, maar Evenepoel wist alvast beter te doen dan hem de voorbije week op het EK tijdrijden.