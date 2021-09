Thibau Nys dankt EK-triomf op de weg aan cyclocross: "Kijk heel hard uit naar WK"

Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Thibau Nys. Het is geen toeval dat crossers het goed doen op de weg.

Voor Thibau Nys is het allemaal geen toeval. “Wat het geheim is van veld en weg? Ik denk dat wij heel complete atleten zijn en we op heel veel omlopen goed uit de voeten kunnen”, vertelt hij op Studio Brussel.

Kan hij net als Remco Evenepoel ook zijn stempel drukken op het WK? "Dat is moeilijk te zeggen. Er zal volgens mij een heel ander koersverloop zijn dan op het EK."

Druk is er alleszins niet. "Ik ga het een beetje op mij laten afkomen. Ik ben er klaar voor en kijk er heel hard naar uit. Als het allemaal een beetje meezit, denk ik dat ik moet kunnen meedoen voor een dichte ereplaats."