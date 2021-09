Vuelta van 2022 rijdt drie dagen lang bij onze noorderburen

De 77ste editie van de Ronde van Spanje zal drie dagen door Nederland rijden. Het wordt een speciale viering voor Utrecht.

Utrecht zal in 2022 precies 900 jaar als stad erkend zijn en dat wordt gevierd met de start van de Vuelta op 19 augustus. Er wordt een ploegentijdrit gehouden.

Eigenlijk was de komst van de Ronde van Spanje in Utrecht al in 2020 gepland, maar door de coronacrisis kwam dat er niet van.

Er volgen ook nog twee andere etappes in Nederland. Eentje van Den Bosch naar Utrecht en eentje met start en aankomst in Breda.