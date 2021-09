🎥 Pizza Hut lanceert reclamespot met Remco Evenepoel in de hoofdrol: "Ik zal maar eens gaan kijken, zeker?"

Ook wanneer hij niet aan het koersen is, kan u Remco Evenepoel zien op uw tv. Pizza Hut heeft namelijk een reclamespot gelanceerd met Remco Evenepoel in de hoofdrol. Dat komt niet onverwacht, want sinds maart is Evenepoel al ambassadeur van Pizza Hut.

Pizza Hut Belgium heeft de nieuwe reclamespot voor televisie ook op sociale media aangekondigd. Het verhaal van het spotje gaat als volgt: Evenepoel heeft een koers gewonnen en het is stilaan tijd voor de podiumceremonie. Een hoop volk wacht vol ongeduld op Evenepoel aan het podium. De speaker roept zijn naam ook verschillende keren om, maar Evenepoel is in geen velden of wegen te bespeuren. Hij is immers meteen doorgereden naar de Pizza Hut om daar te genieten van een heerlijke pizza. Ondertussen volgt Evenepoel op zijn smartphone hoe ze aan het podium op hem aan het wachten zijn, waarop hij zegt: "Ik zal maar eens gaan kijken, zeker?" Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Pizza Hut Belgium (@pizzahutbelgium) Op Instagram raadt Pizza Hut Belgium meteen ook aan om zeker de pagina van Remco Evenepoel te volgen. Binnenkort krijgt Evenepoel zijn eigen pizza.