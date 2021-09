Lotto Soudal rekent op vijf Belgen, waaronder Tim Wellens, in de GP de Wallonie

Lotto Soudal kan met ambitie aan de GP de Wallonie starten, want met Tim Wellens heeft de Belgische wielerploeg een renner die mee kan doen voor de overwinning. Daarnaast rekent Lotto Soudal nog op vier andere landgenoten.

Zo zijn ook Steff Cras, Sylvain Moniquet, Maxim Van Gils en Tosh Van der Sande van de partij voor Lotto Soudal. Verder zijn ook de Brit Matthew Holmes en de Deen Andreas Kron geselecteerd door de Belgische wielerformatie.

