Mark Cavendish heeft voorstel van Patrick Lefevere op zak voor volgend seizoen, maar gesprekken verlopen moeizaam

Het contract van Mark Cavendish loopt aan het einde van dit seizoen af bij Deceuninck-Quick-Step, maar de kans is bestaande dat de Britse sprinter er nog een jaar bij zal doen bij de Belgische wielerploeg.

Blijft Mark Cavendish bij Deceuninck-Quick-Step of blijft hij niet? Daar is momenteel nog heel wat onduidelijkheid over. Patrick Lefevere zou Cavendish alvast een officieel voorstel gedaan hebben om er nog een jaar bij te doen.

Maar volgens Het Nieuwsblad verlopen de gesprekken tussen de partijen moeizaam. Zo zou er vooral op financieel vlak nog geen akkoord zijn. Daarnaast zou Cavendish ook graag deelnemen aan de Tour de France, maar bij Deceuninck-Quick-Step zou Jakobsen de sprinter zijn in de Tour volgend seizoen.