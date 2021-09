Parcours van Parijs-Roubaix bekendgemaakt: renners krijgen maar liefst 55 kilometer aan kasseien te verwerken

Op zondag 3 oktober staat Parijs-Roubaix op het programma. De organisatie van het Franse monument heeft vandaag meer uitleg gegeven over het parcours. Zo zouden de renners maar liefst 55 kilometer over kasseien moeten rijden.

Het wielerseizoen loopt bijna ten einde, maar er komen nog heel wat mooie dingen aan. Zo staat het WK nog voor de deur, maar ook Parijs-Roubaix moet nog afgewerkt worden. De klassieker staat op 3 oktober op het programma.

Vandaag werd het parcours bekendgemaakt en de renners zullen het zeker niet onder de markt krijgen. Zo is het parcours bijna 260 kilometer lang en 55 kilometer daarvan zal over kasseien gereden worden. De kasseien zijn verdeeld over 30 sectoren.