Slovenië maakt WK-selectie bekend: Pogacar in weg- en tijdrit, Roglic enkel in wegrit te zien

Ook Slovenië heeft ondertussen haar selectie voor het WK bekendgemaakt. De Slovenen kunnen op een sterke selectie rekenen, want onder meer Pogacar en Roglic zijn van de partij in de wegrit.

Slovenië is een land om in de gaten te houden op het WK. Het is misschien niet het meest favoriete parcours van renners als Pogacar en Roglic, maar ze zijn wel allebei van de partij in de wegrit. Daarnaast zal Pogacar ook te zien zijn in de tijdrit.

Naast Pogacar zal ook Jan Tratnik in de tijdrit te zien zijn. In de wegrit bestaat de Sloveense selectie volgens Sporza uit Pogacar, Roglic, Mohoric, Mezgec, Per, Polanc, Novak en Tratnik.