Wout van Aert meent voldoende fris uit de Tour of Britain te komen: "Veel beter gegaan dan ik heb gedacht"

Met zijn vier ritzeges en de eindzege had het voor Wout van Aert in de Tour of Britain niet beter kunnen lopen. Wel niet vergeten dat deze koers uiteraard in het teken stond van het WK. Is Van Aert dan niet te diep gegaan? De Belgische kampioen meent van niet.

Van Aert herhaalt in Het Laatste Nieuws nog eens dat dit de perfecte voorbereiding op het WK was. "Er waren een paar ritten waar ik goed wilde zijn. Ik had niet gedacht dat ik mee zou kunnen vechten voor de eindzege. En helemaal niet op deze manier, met vier ritzeges. Het is veel beter gegaan dan ik heb gedacht."

EEN BEZORGDHEID

Het is niet onlogisch dat Van Aert in eerste instantie niet aan de eindzege dacht. Belangrijk was immers vooral om zich niet te extreem uit te putten in deze Tour of Britain. "Dat was wel mijn bezorgdheid voor de start, dat het acht dagen volle bak zou zijn, dat ik te uitgeput uit deze ronde zou komen. Zo is het gelukkig niet geworden. Er zijn toch een paar dagen geweest dat er controle was in het peloton."

Zelfs het veroveren van die vierde ritzege en de eindzege, vergde niet te veel inspanningen. "Ook zondag was een makkelijke rit voor mij. Dat ik mij er dan tussen heb gegooid in de sprint is niet iets waar ik een week voor moet uitrusten."