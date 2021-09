Deceuninck-Quick-Step maakt selecties bekend voor dit weekend: Fabio Jakobsen in Kampioenschap van Vlaanderen, Julian Alaphilippe neemt deel aan Primus Classic

Dit weekend staan er maar liefst drie Belgische eendagswedstrijden op het programma voor Deceuninck-Quick-Step. Zo worden het Kampioenschap van Vlaanderen, de Gooikse Pijl en de Primus Classic afgewerkt.

Deceuninck-Quick-Step wil in de drie Belgische eendagswedstrijden scoren, want ze nemen sterke kopmannen mee naar deze wedstrijden. De ploeg maakte de selecties bekend op haar website. Zo zal onder meer Fabio Jakobsen te zien zijn in het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl.

In de Primus Classic is Jakobsen niet de kopman, maar daar rekent Deceuninck-Quick-Step wel op Julian Alaphilippe. De Fransman zal daar voor de laatste keer in de regenboogtrui te zien zijn, want het WK staat volgende week op het programma.