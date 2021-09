Enkele veranderingen in het algemeen klassement van de Ronde van Luxemburg: een overzicht

De klassementsrenners staan al aan de top van het algemeen klassement in de Ronde van Luxemburg. Met een tijdrit van 25 kilometer op vrijdag, kunnen de renners die minder zijn in het tijdrijden best donderdag nog wat tijd pakken op de specialisten.

Na de eerste etappe stond Joao Almeida aan de leiding, maar na een gelijkaardige tweede etappe heeft de Portugees van Deceuninck-Quick-Step zijn leiderstrui al moeten afgeven. Marc Hirschi is namelijk de nieuwe leider na zijn overwinning van vandaag. De Zwitser van UAE Team Emirates heeft nu vier seconden voorsprong op Joao Almeida in het algemeen klassement. De derde plaats is dan weer voor David Gaudu. De Fransman staat op 19 seconden van Hirschi. Achter Gaudu is een ploegmaat en landgenoot van de Fransman terug te vinden, want ook Thibaut Pinot staat nog in de top 5. De renner van Groupama-FDJ volgt op de vierde plaats op 23 seconden van de Zwitserse leider. De top 5 wordt verder nog aangevuld met Davide Formolo. Aangezien Almeida een betere tijdrijder is dan Hirschi, zal de Zwitser donderdag moeten proberen om nog wat tijd te pakken op de Portugees. Vrijdag staat er namelijk een tijdrit van 25 kilometer op het programma.