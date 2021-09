Jumbo-Visma heeft veel vertrouwen in WK: "Fris en scherp aan de start"

Mathieu Heijboer, head of performance bij Jumbo-Visma, kijkt enorm uit naar het WK en wat Wout van Aert daar kan laten zien.

De druk is gigantisch groot, maar bij Jumbo-Visma denken ze niet dat Wout van Aert door het ijs zal zakken zoals Julian Alaphilippe dat deed in 2018 toen hij ook zeer sterk was in de Tour of Britain.

Volgens Heijboer zal Wout van Aert zo’n scenario niet meemaken. "We hebben de ervaring van vorig jaar, hoe Wout in het coronaseizoen vanaf de Strade Bianche een reeks heeft neergezet die ongekend hoog was”, zegt Heijboer aan HLN. “Wout heeft niet overdreven veel gekoerst dit jaar, ook door problemen met de blindedarm. Hij heeft verder aan zijn basis kunnen werken, veel kunnen trainen. Wij hebben er vertrouwen in dat hij die vorm vast kan houden tot Roubaix."

Het plan is er voor de komende dagen. "Het komt vooral aan op uitrusten. Je kunt niet zoveel meer doen. Wout moet fris zijn voor de tijdrit. Tussen nu en Roubaix zullen niet veel lange en zware trainingen op het programma staan. Het is uitrusten, onderhouden, de voeding goed in de gaten houden en zorgen dat hij fris en scherp aan de start staat."