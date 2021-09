Marc Hirschi kan het terug! Zwitser zet tweede etappe Ronde van Luxemburg op zijn naam

Marc Hirschi heeft vandaag in de Ronde van Luxemburg bewezen dat hij het winnen nog niet verleerd is. De Zwitser kwam namelijk solo over de finish in de tweede etappe. Joao Almeida moest tevreden zijn met de tweede plaats.

De tweede etappe in de Ronde van Luxemburg was een beetje gelijkaardig aan de eerste etappe, al moest er wel meer geklommen worden. Er werd dus opnieuw gekeken naar Joao Almeida, maar ook naar Bauke Mollema en Marc Hirschi, die dinsdag mee het podium op mochten. In het slot was het Hirschi die de beste aanval in petto had. De rest probeerde wel te volgen, maar de Zwitser van UAE Team Emirates was te sterk. Zo heeft Hirschi zijn eerste overwinning beet sinds de Waalse Pijl. Joao Almeida werd tweede op acht seconden en moet zijn leiderstrui afgeven aan Hirschi.