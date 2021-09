Peloton laat vier renners gaan in de GP de Wallonie: twee landgenoten zitten in de vlucht van de dag

Vandaag staat in ons land de GP de Wallonie op het programma. De eendagswedstrijd is volop aan de gang en er zijn vier renners in de aanval getrokken. Daar zijn twee landgenoten bij.

Vier renners hebben zich kunnen losmaken van het peloton en vormen dus de vlucht van de dag in de GP de Wallonie. Met Laurenz Rex en Jens Reynders zijn twee Belgische renners van de partij in de kopgroep. Daarnaast zitten ook twee Amerikaanse renners in de kopgroep. Laurenz Rex en Jens Reynders hebben namelijk gezelschap gekregen van Larry Warbasse en Matthew Riccitello. Ze hebben al meer dan vijf minuten voorsprong op het peloton.