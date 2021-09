Spanje maakt selectie bekend voor het WK wielrennen: geen Alejandro Valverde, wel Álex Aranburu

Het WK wielrennen komt dichterbij en dus worden de verschillende selecties van de landen bekendgemaakt. Spanje is één van de laatste landen dat de selectie heeft bekendgemaakt en er zijn toch wel enkele verrassingen in terug te vinden.

Zo is de Spaanse selectie dit jaar minder straf dan de voorbije jaren. Eén van de renners die in de selectie ontbreekt, is Alejandro Valverde. De 41-jarige Spanjaard kampt nog met een blessure en zal dus geen gooi doen naar de regenboogtrui.

Wie dan wel de kopman is bij Spanje, is Alex Aranburu. Volgens Sporza zal hij in de wegrit bijgestaan worden door ván Ivan García, Gorka Izagirre, Imanol Erviti, Gonzalo Serrano, Carlos Rodríguez, Antonio Jesús Soto en Roger Adriá. In de WK-tijdrit zal voor de Spanjaarden ook Carlos Rodríguez in actie komen.