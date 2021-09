Druk najaar plots voor Sam Bennett: sprinter van Deceuninck-Quick.Step gaat ook naar het WK

Van niets op zijn programma naar een druk najaar: het is het verhaal van Sam Bennett. Ook het WK in Vlaanderen laat hij niet passeren. De Ierse federatie heeft de sprinter opgeroepen om mee te doen aan de WK-wegrit van Antwerpen naar Leuven.

Door zijn knieblessure was het niet meer voorzien dat Sam Bennett dit jaar in actie zou komen. Ierland liet hem echter meedoen aan het EK, zodat hij geen drie maanden inactief was en Patrick Lefevere zijn loon niet kan halveren. Lefevere is nu van plan om Bennett nog in zoveel mogelijk wedstrijden te laten meedoen.

DRUKKE OPEENVOLGING VAN KOERSEN

Aan koersritme zal het Bennett de komende weken niet ontbreken. Een wedstrijd die ook op zijn programma komt, is... het WK wielrennen. Na hem mee te nemen naar het EK heeft Ierland hem ook voor de WK-wegrit geselecteerd.

Bennett zal samen met Eddie Dunbar, Rory Townsend en Ryan Mullen de Ierse ploeg vormen die op 26 september aan de start van het WK staat. De schijnwerpers zullen 's ochtens alvast dan toch ook wel op de snelle man van Deceuninck-Quick.Step gericht zijn, na alle heisa tussen hem en Lefevere. De tijdrit zal betwist gereden worden door Mullen en Ryan Christie.