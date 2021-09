WK wielrennen nog niet bezig maar landenbelangen spelen al een rol

Binnenkort ruimen op het WK wielrennen de ploegenbelangen plaats voor de landenbelangen. Of zo zou het toch moeten zijn. Het is altijd wel een zaak die wat discussie oplevert. Wat je ook ziet in aanloop naar een WK: de landenbelangen die plots de ploegenbelangen vervangen.

De heren Sonny Colbrelli en Gianni Moscon demonstreerden het in die mate in de Coppa Sabatini dat het er wel vingerdik oplag. Zij hadden duidelijk iets afgesproken, wat dat dan ook juist mocht zijn. De twee kennen mekaar uiteraard al langer: beide Italianen reden samen het WK van 2019 in Yorkshire en stonden donderdag ook reeds aan de start van de Ronde van Toscane.

Colbrelli en Moscon zaten beiden zonder ploegmaat in de kopgroep in de Coppa Sabatini. Gezien zijn sprintsnelheid had Colbrelli een grote winstkans, maar hij dreigde een mannetje tekort te komen. Niets bleek minder waar, want hij had Moscon. Die zette zich op kop van de groep toen Valgren voorop was en werkte zich helemaal uit de naad om de Deen te kunnen terugnemen.

OP GOED BLAADJE BIJ DE KOPMAN

Moscon had er voorts geen enkel sportief belang bij om zoiets te doen. Integendeel, hij offerde zijn eigen winstkansen zelfs op. Voor een plaatsje in de WK-selectie? Moscon lijkt daar redelijk zever van, maar het kan nooit kwaad om op een goed blaadje te staan bij de kopman.

Het is een bedenking die Wout van Aert zich onlangs ook maakte. HIj was blij dat hij in de aanloop naar het WK niet samenreed met veel renners die nog in aanmerking kwamen voor een selectie. Anders zouden die wel met hem konden praten. Als ze dan iets voor hem wilden doen en op basis daarvan mee zouden gaan naar het WK, dat zat Van Aert niet lekker.

MOSCON VERSTOPT AFSPRAAK NIET

Zulke zaken gebeuren wel degelijk. Wat mogelijk ook meespeelde in de Coppa Sabatini, is dat Moscon einde contract is bij Ineos. Als de Britse ploeg niet wilt verlengen, steekt zijn goede vriend Colbrelli nu misschien nog een handje toe. Bij een volgende demarrage van Valgren reageerde Moscon onmiddellik en zelf aarzelde hij om door te zetten. Hij was meer bezig met Colbrelli, Moscon verstopte het niet eens.

Toen Moscon dan zelf aanzette, was het beste er wel vanaf. Colbrelli was vervolgens zelf aan zet, maar moest vrede nemen met een tweede plaats. Op het WK mikt Italië nog een plaatsje hoger. Het zou zeer verbazen moest Moscon geen deel uitmaken van de Italiaanse WK-ploeg.