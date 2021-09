Zdeněk Štybar gaat op WK ook op zoek naar nog eens succes op Vlaamse bodem

Zdeněk Štybar is één van die renners die al succes gekend heeft op Vlaamse bodem en dus op het WK mag starten met geloof in eigen kunnen. Stel je voor, een half Vlaamse Tsjech als wereldkampioen in Leuven. Štybar zit alvast in de Tsjechische selectie.

Enkele van zijn grootste successen op de weg zijn er in Vlaanderen gekomen. Dan denken we uiteraard terug aan 2019, toen Zdeněk Štybar de Omloop Het Nieuwsblad won en ook de beste was in de E3 BinckBank Classic. Er staan natuurlijk nog andere mooie zeges op zijn palmares, zoals een ritzege in de Vuelta en de Tour en de Strade Bianche van 2015. VIER TSJECHEN IN WEGRIT Tsjechië heeft zijn selectie bekendgemaakt en uiteraard rekent het in een koers over Vlaamse hellingen en kasseien op Zdeněk Štybar. Drie renners staan hem bij. Om te beginnen Josef Černý, zijn ploegmaat van bij Deceuninck-Quick.Step. Petr Vakoč heeft een verleden bij diezelfde ploeg. Michael Kukrle maakt het Tsjechisch kwartet voor de wegrit compleet. Op het WK tijdrijden mag Tsjechië maar één renner afvaardigen. Het tijdrijden is geen specialiteit van Štybar, Černý gaat dat voor zijn rekening nemen.