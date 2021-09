Man in vorm Valgren blijft bij zelfde ploeg: na twee overwinningen ook nog eens contractverlenging er bovenop

Twee zeges in evenveel dagen en nu ook nog eens een contractverlenging: Michael Valgren beleeft een echte topweek. De sterke Deen blijft dus nog een jaar langer bij EF Education-Nippo. Valgren heeft bijgetekend tot einde 2022.

Met zijn overwinningen in de Ronde van Toscane en de Coppa Sabatini toonde Valgren de voorbije dagen tot wat hij allemaal in staat is. "Het was een tijdje geleden, maar het doet goed. Ik zou weer gewend kunnen geraken aan dat winnende gevoel."

UITKIJKEN NAAR VEEL MOOIE MOMENTEN

Na een paar mindere jaren bij Dimension Data en NTT is Valgren bezig aan zijn eerste seizoen bij EF. "Het is een goed eerste jaar geweest. Ik voel me hier thuis. Ik kijk uit naar veel mooie momenten met deze ploeg. Ik heb het gevoel dat ik de poeg begrijp en dat de ploeg mij begrijpt."

Nu daar ook weer schitterende resultaten aan gekoppeld worden, is er zeker geen reden om uit mekaar te gaan. "Ik kan niet wachten om op deze zelfde weg verder te gaan", zegt Valgren.