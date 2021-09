Deceuninck-Quick-Step rekent op Alaphilippe en Lampaert in de Primus Classic

Uiteraard is er een kans dat Julian Alaphilippe opnieuw wereldkampioen zal worden, maar voorlopig is de Primus Classic de laatste wedstrijd van de Fransman in de regenboogtrui. Hij krijgt zo nog één kans om een mooie overwinning te boeken als wereldkampioen.

Alaphilippe krijgt een sterke selectie mee naar de Primus Classic, want ook Yves Lampaert is van de partij. Daarnaast zijn ook Sénéchal, Honoré, Stybar, Ballerini en Bagioli van de partij voor Deceuninck-Quick-Step.

We are ready for #PrimusClassic - the last race of World Champion @alafpolak1 in the rainbow jersey before travelling to Antwerp to defend his title next weekend. pic.twitter.com/b0X33jX1nG