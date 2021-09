Parijs-Roubaix zoekt naar nieuwe datum voor 2022: slecht nieuws voor Nederlandse klassieker?

In 2022 zal Parijs-Roubaix niet op de oorspronkelijke datum kunnen doorgaan. Normaal wordt de helleklassieker op 10 april afgewerkt, maar dan staan in Frankrijk ook de presidentsverkiezingen op het programma.

De Franse presidentsverkiezingen strooien namelijk roet in het eten. Daardoor moet Parijs-Roubaix op zoek naar een andere datum en volgens Sporza zou de organisatie daarbij uitgekomen zijn bij het weekend van 16 april. Er zijn verschillende mogelijkheden in dat weekend, maar op zondag 17 april wordt ook de Amstel Gold Race afgewerkt. De kans bestaat dus dat enkele belangrijke renners de Nederlandse klassieker dan links zullen laten liggen voor Parijs-Roubaix.