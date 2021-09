Pech voor Bauke Mollema: Nederlander verschijnt niet meer aan de start van de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg na val in tijdrit

Trek-Segafredo had hoge verwachtingen van de Ronde van Luxemburg, want ze waren met een sterke selectie aan de start gekomen, maar een overwinning zat er nog niet in voor de wielerploeg.

Nu heeft de ploeg ook slecht nieuws gekregen met het oog op de laatste etappe die vandaag op het programma staat, want Trek-Segafredo zal het zonder één van haar kopmannen moeten doen. Bauke Mollema verschijnt volgens Wielerflits niet meer aan de start. De Nederlander kwam in de tijdrit zwaar ten val en daardoor kan Mollema niet meer starten in de laatste etappe. Het is nog onduidelijk of zijn val ook gevolgen zal hebben voor het WK wielrennen dat de komende dagen op het programma staat.