📷 Brugge is er klaar voor: laat het WK maar beginnen!

Brugge is dé plaats van het wielergebeuren: daar komen de renners aan na hun WK-tijdrit en hopen ze een dijk van een tijd neer te zetten. Vertrekken doen ze in Knokke-Heist. In Brugge zijn ze alvast helemaal klaar om straks Van Aert, Evenepoel en alle andere renners te ontvangen.

Het podium kunt u hierboven zien, dat is gevestigd aan 't Zand in Brugge. Zoals bekend zijn toeschouwers overal toegelaten en aan de aankomst is er dan ook een heus fandorp neergepoot, waar supporters naar kunnen afzakken. Daar worden uiteraard vooral Belgen verwacht die hopen op een triomf van Wout van Aert of Remco Evenepoel.

© photonews

In dat fandorp worden onder meer de onvervalste Flanders 21-shirts te koop aangeboden, een uniek hebbeding, want het is uiteraard niet elk jaar dat het WK wielrennen in Vlaanderen doorgaat. Het virtueel wielrennen is ook in. Wie wou, kon dat in Brugge eens uitproberen. Voorts mocht ook Shimano, het bekende merk dat renners ondersteunt in geval van pech, niet ontbreken op het WK.

© photonews