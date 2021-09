Belgisch toptalent aan start WK, ondanks spierscheur dankzij ontmoeting met ... inbreker

Cian Uijtdebroeks zal dinsdag gewoon starten in het WK. Maar dat had ook zomaar anders kunnen lopen, na een ontmoeting met ... een inbreker.

Cian Uijtdebroeks raakte namelijk geblesseerd na een aanvaring met een inbreker, waarbij hij een spierscheur opliep.

Spierscheur

Toch zal hij dinsdag gewoon starten op het WK wielrennen in Leuven, al had het dus zomaar anders kunnen lopen.

"Ik hoorde plots lawaai in mijn slaap en hoorde iemand op het dak rennen. Ik deed mijn raam snel dicht en liep naar beneden om het alarm in te stellen. Daarbij heb ik me geblesseerd", klinkt het bij La Dernière Heure.