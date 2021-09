Dwingt blessure veteraan Rebellin (50) tot wielerpensioen?

Davide Rebellin beleefde zin gloriedagen in het wielrennen zo'n 20 jaar geleden maar rijdt nog altijd rond op de koersfiets. Tenminste, hij reed nog rond want gisteren kwam hij zwaar ten val in de Memorial Marco Pantani.

Davide Rebellin won in het verleden driemaal de Waalse Pijl, eenmaal Luik-Bastenaken-Luik en ook een keertje de Amstel Gold Race. IN rittenkoersen deed hij het ook niet slecht, hij won namelijk ook de Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice. Vorige maand vierde hij zijn 50e verjaardag maar dat wil niet zeggen dat hij gestopt is met wielrennen. Ondertussen rijdt hij als veteraan rond bij het cntinentale Work Service Marchiol Vega. In die hoedanigheid reed Rebellin gisteren de Memorial Marco Pantani maar hij bereikte de finish niet. De ouderdomsdeken kwam ten val en brak daarbij zijn scheenbeen en kuitbeen. Het is nu nog maar de vraag of Rebellin ooit nog zal terugkeren als renner. Op zijn 50e kan het zijn dat de breuken toch niet helemaal genezen.