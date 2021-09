Israëliër is de snelste in slotetappe Ronde van Slowakije, Sagan eindwinnaar

In de Ronde van Slowakije is de slotetappe gewonnen door de Israëliër Itamar Einhorn. Het is de eerste profzege voor de renner van Israel Start-Up Nation.

Ondanks een glooiende eerste helft van de 4e etappe van de Ronde van Slowakije, eindigde ook de slotetappe net als de andere 3 etappes in een massasprint.

Daarin kroonde Itamar Einhorn zich tot winnaar van de sprint, voor Peter Sagan en Cees Bol. De renner van Israel Start-Up Nation had voordien een 5e plaats in de Vuelta van dit jaar als hoogste notering in een noemenswaardige UCI-koers en doet er nu dus zijn eerste profzege bij.

Peter Sagan is eindwinnaar van de ronde van zijn eigen land zonder een etappe te winnen. De voormalige drievoudige wereldkampioen op de weg werd 10e in de proloog en eindigde dan telkens in de top 3 waardoor hij genoeg bonificatieseconden had verzameld om de eindzege op zijn naam te zetten.