'Terrasje doen': Remco Evenepoel is al in volle voorbereiding op WK-tijdrit

De gekte is stilaan helemaal aan het losbarsten, zoveel is nu wel duidelijk. Remco Evenepoel is aan het opwarmen dames en heren.

Remco Evenepoel start om 15.07 uur aan zijn tijdrit op het WK in eigen land en dat wordt bijzonder, zoveel is duidelijk. Terras Ondertussen heeft Evenepoel al een eerste keer opgewarmd. En daarvoor koos hij volgens Het Laatste Nieuws een bijzondere plek. Zo zat hij gewoon op zijn terras om al een eerste keer de beentje helemaal los te gooien. In de late namiddag weten we wat het opgeleverd heeft.