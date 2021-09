Wout van Aert wil Van der Poel aan start WK, Nederlander reageert op duidelijke manier

De kans dat Mathieu van der Poel het WK in Leuven zal rijden wordt met de dag groter. En dat is ook een goede zaak voor Wout van Aert.

Wout van Aert gaf eerder deze week zelf al aan dat hij het goed zou vinden indien Mathieu van der Poel zou deelnemen.

Koers maken

"Ik hoorde dat Wout van Aert liever zou hebben dat ik wel degelijk start in het WK. Ik begrijp dat", aldus van der Poel daarover.

"Wij weten wat we aan elkaar hebben in de wedstrijd. Wij maken allebei heel graag koers", is de Nederlander duidelijk.