Bondscoach Koos Moerenhout over deelname Mathieu van der Poel aan WK-wegrit: "Zeker een renner waar naar gekeken zal worden"

Mathieu van der Poel had de voorbije weken een probleem aan zijn rug, waardoor het onduidelijk was of de Nederlander wel aan de start van de WK-wegrit kon verschijnen. Deze middag is er een beslissing uit de bus gekomen.

De KNWU, de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, heeft namelijk laten weten dat Mathieu van der Poel aan de start zal staan van de wegrit. Koos Moerenhout, bondscoach van de Nederlandse ploeg, is uiteraard zeer tevreden. Zijn reactie staat te lezen op de Twitterpagina van de KNWU. "Mathieu heeft niet de ideale aanloop naar dit WK gehad, maar hij geeft zeker een extra dimensie aan onze wegploeg, het vergroot onze kansen op succes dat hij meedoet. Hij is vermoedelijk niet de uitgesproken favoriet vanwege zijn fysieke problemen in de aanloop naar dit WK, maar hij zal zeker een renner zijn waar naar gekeken wordt. Ik ben blij dat hij van start gaat", aldus Moerenhout. Van der Poel rijdt WK wegwedstrijd https://t.co/4XQvo28IUl — KNWU (@KNWU) September 20, 2021