Deceuninck-Quick-Step maakt selectie bekend voor Textielprijs Vichte: toch nog een overwinning voor Sam Bennett in het shirt van de Belgische wielerploeg?

In de Textielprijs Vichte rekent Deceuninck-Quick-Step op een goede prestatie van Sam Bennett. Het is één van zijn laatste wedstrijden voor de Belgische wielerformatie, want volgend seizoen gaat de sprinter bij BORA-Hansgrohe aan de slag.

Daarnaast zullen er ook heel wat landgenoten voor Deceuninck-Quick-Step aan de eendagswedstrijd deelnemen. Zo staat op de website van Deceuninck-Quick-Step te lezen dat ook Dries Devenyns, Iljo Keisse, Pieter Serry, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant van de partij zijn. Ook Ian Garrison en Rémi Cavagna zijn geselecteerd.

Here's our team for Tuesday's Textielprijs Vichte, one of the last races of the season on Belgian soil: https://t.co/f65fGVi4ic

Photo: @GettySport pic.twitter.com/PQ6RuHMa4h