Patrick Lefevere komt met meer uitleg na bizar optreden in Vive le Vélo: "Ik had last van een hypo"

Zondag stond de tweede aflevering van Vive le Vélo op het programma. Patrick Lefevere was één van de gasten en na de uitzending werd er vooral over hem gepraat. Zo gaf hij een dronken indruk.

Bij Het Laatste Nieuws heeft Patrick Lefevere nu uitgelegd dat hij helemaal niet dronken was. De manager van Deceuninck-Quick-Step zou namelijk last hebben gehad van een hypo, een sterke daling van de bloedglucosespiegel.

Door deze hypo kwam Lefevere moeilijk uit zijn woorden en daardoor leek het erop dat Lefevere te diep in het glaasje had gekeken. Lefevere legt uit dat alcohol zeker niet de reden was. "Ik had wel een glaasje gedronken, maar er is meer nodig om mij om te leggen", aldus Lefevere bij Het Laatste Nieuws.