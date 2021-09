Remco Evenepoel is er het hart van in: "Zo jammer dat het seizoen bijna voorbij is"

Remco Evenepoel is de laatste weken naar een stevige piek aan het toegroeien, als je zijn EK en WK ziet.

Het was een moeilijk jaar voor Remco Evenepoel, met een heel zware start. Uiteindelijk kwam zijn piek een beetje later dan het eigenlijk voorzien was. “Alle voorbereidingen voor de Giro en de Olympische Spelen komen er nu pas uit. Ik ben blij dat het harde werk eindelijk loont. Zo jammer dat het seizoen bijna voorbij is”, zei hij na de tijdrit.

Meer dan brons zat er voor Evenepoel niet in. “Ik heb een perfecte tijdrit gereden en er op dit parcours echt het maximum uitgehaald. Meer zelfs: dit voelt als een zege.”

Evenepoel voelt zelf ook dat het allemaal heel goed gaat. “De laatste weken trap ik mijn beste waarden ooit, beter dus dan voor mijn val in de Ronde van Lombardije. Dat zegt alles. Ik kon all the way gaan. Zondag ga ik dat ook opnieuw doen in functie van Wout.”