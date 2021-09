Vanthourenhout heeft plan B en C voor wegrit op WK: "Renners moeten niet met die gedachte starten"

Twee medailles pakten Remco Evenepoel en Wout van Aert op het WK tijdrijden. Het goud moet dan maar in de wegrit komen.

Voor bondscoach Vanthourenhout wordt de wegrit iets totaal anders. Volgens hem zit er een serieus addertje onder het gras. “Waar weinig mensen rekening mee houden, is de afstand, vind ik. We gaan wel boven de 260 kilometer, hé. Dat was de voorbije weken nooit het geval”, vertelt Vanthourenhout aan De Zondag.

Vanthourenhout ziet dan ook heel wat schaduwkandidaten voor de wegrit, naast de grote namen. Hij noemt Asgreen, Hayter, Pidcock, Matthews, Mohoric en zelfs Colbrelli.

Een groot plan is er ook nu weer. “Je kan er een uur over lullen en nog niets wijzer zijn. Ik probeer het altijd vrij simpel en niet te lang te houden, zodat de renners meteen weten welke richting ik uit wil. Ze moeten daarin meegaan en tot op vandaag is dat altijd goed uitgedraaid. Op de Spelen en het EK had ik drie kernpunten. Op het WK zullen dat er vier zijn.”

En zelfs een noodoplossing is er ook. “Voor mezelf heb ik wel altijd een plan B en plan C, want als er in koers iets gebeurt, moet ik kunnen omschakelen. Alleen wil ik niet dat de renners met die gedachte starten."